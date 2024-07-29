По примерным подсчётам, новая мера может пополнить казну города 80 млн. руб.в год.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига. По его словам, к концу 2023 года порядка 90 процентов гостевых домов в Суздале работали «в тени».После того, как власти провели с их собственниками разъяснительную работу, большая их часть была поставлена на налоговый учёт. А это значит, что их постояльцы тоже будут оплачивать туристический налог – 100 рублей с человека в сутки, который включен в стоимость номера. По примерным подсчётам, новая мера может пополнить казну города 80 млн. руб.в год.Ввести турналог в городе-музее планируют с 2025 года. После чего он, возможно, появится во Владимире и Муроме.