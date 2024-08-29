Бывший муж певицы Алсу оказался в непростом финансовом положении. Бизнес принес Яну Абрамову убытки в размере 309 тысяч рублей.

Бывший муж певицы Алсу оказался в непростом финансовом положении. Бизнес принес Яну Абрамову убытки в размере 309 тысяч рублей.Отмечается, что Ян управлял девятью компаниями, но сейчас только одна из них продолжает функционировать — это ООО "Сан", в которой он владеет 50% доли. Судя по информации источника, три из девяти компаний уже ликвидированы, а в пяти других Ян перестал быть учредителем. Это стало серьезным ударом на фоне того, что происходит в личной жизни бизнесмена.В 2023 году ООО "Сан" показало нулевую выручку, что подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Ян в текущей экономической ситуации. Развод с Алсу, который был официально оформлен 27 августа, стал еще одним ударом для предпринимателя. Пара была вместе 18 лет, и их разрыв вызвал большой резонанс в обществе.Алсу после развода заявила, что в ее жизни начинается новая глава, что может указывать на ее стремление двигаться вперед и оставить прошлое позади. Ведущая Ксения Собчак, которая всегда считала пару красивой и гармоничной, также выразила надежду на их примирение.Развод и финансовые неудачи Яна Абрамова стали шоком для многих поклонников пары. В то время как Алсу старается сосредоточиться на своей карьере и новых начинаниях, Ян, похоже, сталкивается с серьезными трудностями. Его потеря в бизнесе и уход из многих компаний могут стать сигналом о необходимости пересмотра подхода к предпринимательству или поиска новых возможностей.