Александровская Слобода отметила 105-летний юбилей фестивалем «Грозный FEST» Александровской...

Александровская Слобода отметила 105-летний юбилей фестивалем «Грозный FEST»Александровской Слободе на этой неделе исполнилось 105 лет. 27 августа 1919-го года вышел документ, удостоверяющий факт образования нового музея. Красивую дату отметили фестивалем «Грозный FEST».Марина Рыбакова, и.о.директора музея-заповедника «Александровская слобода»:- Впервые этот праздник мы проводим в новом формате «Грозный FEST» - для того, чтобы обозначить царскую тематику этого событийного мероприятия. Хочу сказать, что подготовить такой праздник достаточно трудно, весь коллектив готовился к нему, но мы хотим показать, что этот фестиваль сплачивает, объединяет всех вокруг. Главной исторической темой для нашей «Александровской слободы», которая в XVI столетии была средневековой столицей. В ней творили лучшие из лучших. И сегодня у нас - тоже лучшие мастера на Потешном дворе! И коллектив проявил себя просто замечательно, выше всяких похвал. Коллеги объединились как один, одной большой семьей. Мы дарим людям радость в такое трудное время.Всего на Потешном дворе Ивана Грозного побывало более трех тысяч гостей, и это рекорд за все время проведения праздника. Приехали семьи из Волгограда, Калининграда, Санкт-Петербурга, Орла, Иванова и ,конечно, Владимирской и Московской областей. В программе были музыкальные номера, разнообразные мастер-классы, ярмарка, выставка оружия, выступления байкеров-опричников.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:- Александровская слобода – это наша гордость, наша любовь, историческое ядро нашего города, знаковое место во всей Владимирской области, место, где творилась история государственности нашей великой страны. Очень радостно, что у нас родилась традиция: «Ивановым днем» открывать День города. Мы это очень ценим. Это знак преемственности поколений, знак непрерывности нашей многовековой истории, знак нашего единства и величия нашего народа.