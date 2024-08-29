В мире шоу-бизнеса расставания и новые романы – это привычное дело. Однако некоторые истории вызывают особый интерес у публики.

В мире шоу-бизнеса расставания и новые романы – это привычное дело. Однако некоторые истории вызывают особый интерес у публики.Одной из таких стали слухи вокруг бывшей девушки Стаса Пьехи — актрисы Нины Здорик. В прошлом году их отношения с артистом завершились, и теперь Нина решила поделиться своими мыслями о произошедшем.На недавнем светском мероприятии 23-летняя актриса привлекла внимание журналистов, заявив, что в ее жизни произошли значительные изменения. По словам Здорик, это лето стало для нее судьбоносным, и она намекнула на то, что нашла счастье в личной жизни. Однако подробности о новом возлюбленном пока остаются загадкой. "Много изменений произошло, в том числе, в личной жизни. Каких именно — говорить не буду", — отметила она, добавив, что вскоре все станет известно и будет опубликовано в социальных сетях.Нина также рассказала, что собиралась прийти на мероприятие с другом — актером Марком Богатыревым. Их дружба началась еще в детстве: они родом из одного города и вместе служили в одном театре. Однако присутствие Марка на мероприятии вызвало слухи о возможных романтических отношениях. Здорик вспомнила, как после расставания со Стасом пришла на премьеру с однокурсником, и хотя между ними не было романтики, пресса восприняла это иначе. Теперь Нина старается быть более осторожной в выборе спутников для выходов в свет.Также актриса подтвердила, что она и Стас приняли решение прекратить общение обоюдно. Это решение стало для них обоих важным шагом к новой главе в их жизни. Нина отметила, что расставание не было легким, но теперь она чувствует себя свободной и готовой к новым свершениям.