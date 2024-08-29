Члены Владимирской областной коллегии адвокатов задержаны за покушение на мошенничество УФСБ...

Члены Владимирской областной коллегии адвокатов задержаны за покушение на мошенничествоУФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность адвокатов Муромской и Владимирской областной коллегий адвокатов №1 адвокатской палаты Владимирской области, причастных к покушению на мошенничество в особо крупном размере.По версии следствия, фигуранты в январе 2024 года, имея корыстный умысел, сообщили своему знакомому, что должностные лица УМВД России по Владимирской области якобы планируют привлечь его в качестве обвиняемого за незаконный оборот наркотиков.Для придания веса своим словам они изготовили и продемонстрировали ему поддельные документы, в которых подтверждается причастность указанного гражданина к преступлению, а также сообщили, что имеют соответствующие связи в полиции."За денежное вознаграждение в размере 3 млн. рублей должностные лица УМВД способны решить вопрос о не привлечении к уголовной ответственности", - пояснили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.В действительности же связей с должностными лицами из числа сотрудников УМВД у адвокатов не было, а полученные деньги они планировали распределить между собой и использовать по своему усмотрению.В момент получения денежных средств в апреле 2024 года один из адвокатов был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. С одного из них адвокатский статус снят.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области