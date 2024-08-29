День Феодоровской иконы Божией Матери 29 августа 2024: молитвы, праздничные открытки, СМС в прозе и...

День Феодоровской иконы Божией Матери 29 августа 2024: молитвы, праздничные открытки, СМС в прозе и стихахЕжегодно 29 августа православные христиане 29 августа почитают чудотворную Икону Божией Матери Феодоровскую. По преданию, образ был написан апостолом евангелистом Лукой. Упоминается икона с XII века. Тогда этот образ Царицы Небесной еще не назывался Феодоровским и находился в небольшом городе на Волге, в Нижегородской области.После татаро-монгольского нашествия в 1238 году город был сожжён, а икона пропала. Сохранился святой образ у благоверного князя Александра Невского. Феодоровская икона была обретена в Костроме в начале 60-х годов XIII века. В день Успения Пресвятой Богородицы многие жители города заметили на улицах некого воина, который нёс в руках икону Царицы Небесной. Местные узнали в нём святого Феодора Стратилата. На следующий день икона Божией Матери явилась младшему брату Александра Невского, Костромскому князю Василию Ярославичу, во время охоты в лесной чаще. Обретённую святыню торжественно перенесли в храм во имя великомученика Феодора Стратилата. Люди были убеждены, что он принёс великую святыню в дар городу, как его покровитель. Костромичи ни раз становились свидетелями чудесных событий, связанных с Федоровской иконой. Через святой образ Царица Небесная явила людям милость - в 1262 году помогла одержать победу в битве с монголо-татарами у Святого озера, находившегося вблизи места впадения реки Костромы в Волгу. Российское войско выступило из Костромы с чудотворной Феодоровской иконой, чтобы защитить город от разорения, и как только вражеский отряд преодолел озеро, свершилось чудо: от святыни появились яркие ослепляющие лучи света. Поражённые ими захватчики бежали прочь.Икона Божией Матери Феодоровская - святыня династии Романовых. Широкое почитание образа связано с событиями начала XIV века: в 1613 году на российский престол взошел Михаил Федорович Романов. Это святой образ стал фамильной реликвией царственного Дома Романовых. Российские императоры, начиная с Николая I, считали своим долгом посетить Кострому и поклониться чудотворной Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы. В ходе общегосударственного празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме побывал и последний российский император - Николай Александрович со своей семьей в 1913 году. Особое почитание святыни нашло своё выражение в постройке в Царском Селе, под Петербургом, Феодоровского городка и храма во имя Феодоровской иконы Божией Матери в постройке в Царском Селе, под Петербургом, Феодоровского городка и храма во имя Феодоровской иконы Божией. Кроме того, невесты членов царской семьи, иностранные принцессы, принимая православие, получали отчество Фёдоровна в честь святого образа.Перед Феодоровской иконой Божией Матери традиционно молятся о добром супружестве, даровании детей, помощи в преодолении семейных неустройств.Молитвы Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой “Феодоровская”Молитва перваяО, Пресвятая Владычице Богородице и Приснодево, Марие, единая надеждо нам грешным! К Тебе прибегаем и Тебе молим, яко велие имаши дерзновение пред рождшимся от Тебе по плоти Господем Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Не презри слез наших, не возгнушайся воздыханий наших, не отрини скорби нашея, не посрами упования нашего на Тя, но Матерними молении Твоими умоли Господа Бога, да сподобит нас грешных и недостойных свободитися от грехов и страстей душевных и телесных, умрети миру и жити Ему единому по вся дни живота нашего. О Пресвятая Владычице Богородице, путешествующим спутешествуй и ограждай и охраняй оныя, избави плененных от пленения, свободи страждущих от бед, утеши сущих в печали, скорбех и напастех, облегчи нищету и всяко злострадание телесное, и даруй всем вся потребная к животу, благочестию и жизни временней. Спаси, Владычице, вся страны и грады и сию страну и сей град, имже сия чудотворная и святая икона Твоя дадеся во утешение и ограждение, избави я от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, и отврати всякий гнев на ны праведно движимый. Даруй нам время на покаяние и обращение, избави нас от внезапныя смерти, и во время исхода нашего предстани нам явльшися, Дево Богородице, и избави нас от воздушных мытарств, князей века сего, сподоби на Страшнем Судищи Христовем стати одесную, и соделай нас наследники вечных благ, да славим вовеки великолепое имя Сына Твоего и Бога нашего со Безначальным Его Отцем и Святым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва втораяО Премилосердая Госпоже, Царице Богородице, приими смиренное моление наше, и не отрини нас, Заступление и Прибежище наше, и не возгнушайся нас, недостойных, но яко Милосердая, не престани молящи, Егоже родила еси, да дарует нам прощение многих согрешений наших, да спасет нас имиже весть судьбами. Помилуй нас, Владычице, помилуй нас, несть бо нам спасения от дел. Темже верно вопием Ти: помилуй рабы Твоя, и неплодное сердце наше покажи плодоносно благих дел. Призри на нас недостойных. Ты бо упование и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему. Яко Невечерний Свет от чрева Твоего воздвигшая, озари душу нашу, Чистая, и отжени всяку мглу сердца нашего. Даруй нам умиление, покаяние и сокрушение сердечное. Сподоби нас по вся дни живота нашего творити волю Сына Твоего и Бога нашего и во всем благоугождати Ему единому. О Богомати, не престани молящи Рождшагося от Тебе за вся притекающия с верою к сему чудотворному образу Твоему и подавай им скорую помощь и утешение в скорбех, и напастех, и злостраданиих, избави их от клеветы и злобы человеческия, от враг видимых и невидимых, и всякия нужды и печали. Спаси отечество наше, град сей и вся грады и страны от всяких бед и нужд, и сотвори милостива нам быти Бога нашего, отврати всякий гнев Его на ны движимый и избави ны от належащаго и праведнаго Его прещения. О Боголюбивая Владычице, Ангелов украшение, мучеников славо и всех святых радосте, с ними моли Господа, да сподобит нас в покаянии скончати живота нашего течение. В смерти же час, Пресвятая Дево, избави нас от власти бесовския и осуждения, и ответа, и страшнаго испытания, и мытарств горьких, и огня вечнаго, да, сподобльшеся славнаго Царствия Божия, величаем Тя и славим воплощшагося от Тебе Христа Бога нашего, Емуже слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва третьяК кому воззову, Владычице; к кому прибегну в печали моей; к кому привнесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небесе и земли. Кто исторгнет мя из тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастех, избави от озлоблении и скорбей и всяких недугов и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческим; такождь от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоя, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю: буди мне Мати и Надежда, Покров и Помощь и Заступление, радость и утешение и скорая во всем Помощница. О, чудная Владычице! Всяк притекаяй к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит: сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная, во веки веков. Аминь.Поздравить верующих можно в стихах:Царица Небесная и Бога Мать,Она стоит над миром нашим грешным,И всегда спешит с любовью спасать,Всех заблудших и безуспешных.Она горит пред Господом дерзать,И просить за грешных и ничтожных,И не боится за наше счастье умолять,И не бросает даже самых безнадежных.В Иконе Феодоровской таится благодать,Она росой окроплена самой нежной,И на себе Любви Божьей таит печать,И Девы Марии, и судьбы Её блаженной.Пусть она тебе сможет сегодня дать,Частичку своего величайшего света,Чтобы над телом дух твой возвышать,Чтобы душа твоя верой была согрета.Сможет икона каждого вдохновлять,И украшать земную нашу бренность,Царица Небесная каждого может понять,И вернуть тебе жизни великую ценность.Она способна падшего преображать,И вдыхать в нас к Богу верность,Пусть же сможет тебе она дать,Любовь, и счастье, и безмятежность!Я желаю тебе душу свою насыщать,Любовью Девы Марии безбрежной,И чтоб Ангелов стояла рать,За спинами детей всех безутешных.Я так бы хотел тебя в этот час обнять,И передать своих помыслов белоснежность,И верою непоколебимой тебя обдать,И передать порывов моих сердечность!До самого жизненного нашего конца,Лишь Богородица светит нам надеждой,Она способна любовь вдохнуть в сердца,И вернуть нас к вере сильной прежней.Пускай перед иконой горит свеча,И будет вам любви небесной светоч,Желаю самого душевного тепла,И в Божественном благословении вечность!Богородица с чистой душою пришла,В мир темный, небезгрешный этот,И не запустила в свое сердце зла,И была полна веры она до смерти.На всех нас хватит Её великой любви,И нет никого Её души милосердней,Нет чище и глубже Её души,Нет Её преданней, светлей и откровенней.Я под покровом твоим сегодня скроюсь,И перед Иконой твоей сердцем успокоюсь,Лишь Любовью смогу одолеть я врагов,И в каждом деле помощником твой покров.В каждом дне тебя обязательно отыщу я,Без тебя сердце мается, сильно тоскуя,Благодарен я за твою Великую Любовь,И душу свою тебе посвятить я готов.Пусть к тебе Богородица проявить милость,Чтоб никогда с тобой беды не приключилось,Чтоб помогала в деле вновь и вновь,Её поддержка и великая любовь.Ты сегодня перед Феодоровской Иконой молись,И попроси благодати в свою жизнь,Ты попроси у Девы Марии очищения,И за все содеянные грехи прощения!Бесконечно и искренне я удивляюсь,Как помогает Дух нам Святой,Как много в молитве горячей таинств,И как честен был подвиг твой.Как много в тебе, Богородица, терпенья,И каков души твоей бесконечный простор,Ты подари нам от нечисти избавленья,И не выноси за грехи содеянные приговор!Подумай, зачем ты по жизни скитаешься,И как тебе будет житься в этом аду,Если ты в одночасье искренне не раскаешься,И тем самым не отведешь от себя беду.Пусть никогда Божья Матерь не отринет,И не растает в безбожии жизнь твоя,Пускай сегодня, в праздник, линет,Твоя молитвенная к небесам мольба!Не менее приятно вашим православным близким получить поздравления в прозе:Пусть Ваша совесть будет наполнена чистотой и добрыми делами, храните в своем сердце любовь и мир, а Пресвятая Богородица будет Вам помогать и благословит на счастливую жизнь!Пускай Богородица-заступница накроет своим покровом и сметёт с лица земли все ваши беды, устранит препятствия и избавит от проблем, а вместо них принесёт радостные события в дом и позаботится о ваших близких.Человечности, доброты, понимания, здоровья, мира и тепла на душе! Пусть обходят стороной ненастья, беды и печали чтобы обходили стороной! Всех земных благ и благополучия!Пусть Божия Матерь убережет от всех бед и проблем, наполнит дом теплом, радостью, добром, направит на путь истинный и во всём поможет!Путь ваши сердца будут согреты молитвами близких, в ваших домах царит благодать и покой, пусть ангелы небесные охраняют вас от недугов, хворей и завистников. Да хранит вас Божья Матерь.Пусть благодать снизойдет на Вас и Ваших близких, не знать горести и бед, верить и надеяться на лучшее, сохранить душевное спокойствие и равновесие, всех благ земных и неземных!В этот день хочу пожелать благостных дней. Пусть ваш путь будет легким и не трудным, с божьей помощью. Пусть ваши мысли будут ясными и трезвыми. Всех благ вам и вашей семье.Фото: ГТРК "Самара"