Об этом сообщили представители надзорного ведомства у себя в телеграме.

Прокуратура направила представление, в результате чего ГБУ «Владупрадор» ликвидировало ядовитое растение. Об этом сообщили представители надзорного ведомства у себя в телеграме.Полоса отвода автомобильной дороги от «Борщевика Сосновского» была очищена в Селивановском районе. Надзорное ведомство обнаружило заросли этого опасного растения вдоль участка дороги в районе Красной Горбатки.Недостаточный контроль со стороны ГБУ «Владупрадор» за состоянием и уборкой прилегающих территорий, а также отсутствие агротехнических и профилактических мероприятий привели к бесконтрольному зарастанию земель сорными растениями, что может нанести вред здоровью граждан.