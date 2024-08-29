Городские парки приглашают владимирцев на открытый кинопоказ Администрация города Владимира...

Городские парки приглашают владимирцев на открытый кинопоказАдминистрация города Владимира сообщает, что в Центральном парке культуры и отдыха и в парке «Добросельский» на этой неделе проходят открытые кинопоказы, организованные в рамках проекта «Симфо-экспресс «Волга-Волга»: объединяющая музыка советского и российского кино».Организаторы приглашают всех ценителей советского и российского кино в ПКиО «Добросельский», где 30 августа покажут фильм «Волга-Волга».В Центральном парке культуры и отдыха 29 августа можно будет посмотреть фильм «Космический рейс», а 1 сентября — «Александр Невский»Начало киносеансов — в 20.00.Вход свободный.Фото: администрация города Владимира