Он осмотрел спортивный комплекс «Атлант».

Губернатор Владимирской области Алексадр Авдеев посетил с рабочей поездкой Гусь-Хрустальный. Об этом сообщили в региональном правительстве.Он осмотрел спортивный комплекс «Атлант». Власти помогают с переоснащением и ремонтом объекта. Авдеев проинспектировал ход работ по благоустройству территории, прилегающей к стадиону «Центральный». Здесь должны обустроить сухой фонтан. Сейчас готовность объекта составляет 50%.Кроме того, житель Гусь-Хрустального попросили губернатора помочь с закупкой дополнительной коммунальной техники для уборки улиц. Авдеев ответил, что власти передадут один трактор МТЗ 82 «Беларус» из региональной закупки городу.