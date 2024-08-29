Гусь-Хрустальный, Камешково, Муром и Покров стали призерами Всероссийского конкурса проектов...

Гусь-Хрустальный, Камешково, Муром и Покров стали призерами Всероссийского конкурса проектов создания "комфортной городской среды"Оно было организовано Министерством строительства Российской Федерации.На воплощение идей местным администрациям выделят свыше 400 миллионов рублей.До конца следующего года в Муроме преобразят Привокзальную площадь. Там появится комфортная зона ожидания со светомузыкальным фонтаном, парковки, фудкорт.В Камешкове обновят центральную площадь, раскроют тему уникального музыкального инструмента - рожка. А также уделят внимание проживавшим в районе историческим личностям. Среди них художник Борис Французов. Предполагается, что на площади Ленина будут проходить пленэры и ежегодный фестиваль художников.В Покрове оборудуют зону отдыха на берегу Черного озера, а в Гусь-Хрустальном - набережную городского водохранилища.