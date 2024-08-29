Гусь-Хрустальный, Камешково, Муром и Покров стали призерами Всероссийского конкурса проектов...
Гусь-Хрустальный, Камешково, Муром и Покров стали призерами Всероссийского конкурса проектов создания "комфортной городской среды"
Оно было организовано Министерством строительства Российской Федерации.
На воплощение идей местным администрациям выделят свыше 400 миллионов рублей.
До конца следующего года в Муроме преобразят Привокзальную площадь. Там появится комфортная зона ожидания со светомузыкальным фонтаном, парковки, фудкорт.
В Камешкове обновят центральную площадь, раскроют тему уникального музыкального инструмента - рожка. А также уделят внимание проживавшим в районе историческим личностям. Среди них художник Борис Французов. Предполагается, что на площади Ленина будут проходить пленэры и ежегодный фестиваль художников.
В Покрове оборудуют зону отдыха на берегу Черного озера, а в Гусь-Хрустальном - набережную городского водохранилища.