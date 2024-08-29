Свидетельство о занесении на областную «Галерею Славы» вручено Костаковой Екатерине, директору Муромского филиала ЦЗН, первым заместителем Губернатора Владимирской области Дмитрием Лызловым.

Свидетельство о занесении на областную «Галерею Славы» вручено Костаковой Екатерине, директору Муромского филиала ЦЗН, первым заместителем Губернатора Владимирской области Дмитрием Лызловым.Среди лучшихВ Правительстве Владимирской области состоялась церемония вручения почётных свидетельств о занесении на региональную «Галерею Славы». Награды были вручены 9 организациям, 26 передовикам и победителям областных и всероссийских конкурсов профмастерства. Почётных свидетельств удостоены те, кто в 2023 году продемонстрировал выдающиеся результаты в своей деятельности, а также достиг значительных успехов и победил в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Кандидатуры отличившихся представила региональная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.Одним из лауреатов стал Муромский филиал регионального кадрового центра «Работа России», который в прошлом году признан Лучшим центром занятости страны на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере содействия занятости.«Эта победа стала результатом системной модернизации службы занятости населения и командной работы всего нашего коллектива. Мы работаем как сплочённый союз профессионалов, обеспечивая государственные гарантии в сфере занятости населения», — прокомментировала Екатерина Костакова, директор Муромского филиала ЦЗН Владимирской области.Преданность своему делуКроме того, в этом году впервые были отмечены пять трудовых династий. Это семьи врачей, педагогов, работников промышленности, лесного и сельского хозяйства, которые на протяжении многих лет сохраняют любовь к труду и глубокое уважение к своей профессии.«Галерея Славы» позволяет показать нашей молодёжи семейные династии, которые из поколения в поколение работают в одной сфере. Они настоящие хранители традиций и ценностей, который передаются от отца к сыну, от матери к дочери, это гордость нашей области. Честь им и хвала», - подчеркнул Андрей Григорьев, министр труда и занятости населения Владимирской области.Напомним, что Владимирская областная «Галерея Славы» была открыта в 2002 году. Список самых почётных предприятий области и передовиков производства ежегодно обновляется. Министерство труда и занятости населения Владимирской области организует торжественную церемонию вручения почётных свидетельств о занесении на региональную «Галерею Славы».