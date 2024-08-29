Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что говорят близкие о ее романе с блогером Николаем Сердюковым.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что говорят близкие о ее романе с блогером Николаем Сердюковым.Ксения Бородина не раз рассказывала, что познакомилась с новым возлюбленным во время съемок реалити-шоу «Последний герой» на Алтае. Правда, в недавней публикации телезвезда призналась, что Николай Сердюков, который был участником проекта, далеко не сразу ей понравился. По словам знаменитости, она смущалась и даже злилась из-за поведения блогера. "Казался нарциссичным, токсичным местами и слишком много говорил", — вспомнила ведущая шоу.Однако со временем Бородина прониклась к Сердюкову, наблюдая за его успешным прохождением испытаний в рамках проекта. Но она не хотела, да и не могла проявлять чувства к участнику шоу. Поэтому ведущей пришлось дождаться завершения съемок "Последнего героя", чтобы вдоволь пообщаться с понравившимся ей Николаем.Затем последовали совместные прогулки уже в Москве, благодаря которым Ксения поняла, что этот мужчина делает ее счастливой. Как отметила телеведущая, даже близкие заметили, как положительно на нее влияет новый избранник. "А это самое важное", – считает телеведущая.Говоря о романе с Николаем Сердюковым, Ксения Бородина в очередной раз заявила о безразличии к чужому мнению и неким правилам. При этом телеведущая дает понять, что не считает нужным говорить даже о свадьбе, в то время как поклонники неустанно интересуются о ее дальнейших планах относительно романтических отношений.