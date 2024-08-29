Во Владимире будет установлен вариант памятника Юрию Долгорукому, где он изображен без коня. Об этом сообщил источник «Шестого канала». Напомним, 27 августа в ходе проведения

Во Владимире будет установлен вариант памятника Юрию Долгорукому, где он изображен без коня. Об этом сообщил источник «Шестого канала». Напомним, 27 августа в ходе проведения пресс-конференции глава региона сообщил о том, что победитель конкурса на памятник князю во Владимире уже определен. Но Александр Авдеев тогда не уточнил, какой из представленных вариантов оказался победителем отбора. Александр