Еда так или иначе присутствует почти в каждом фильме, но в советском кино ей уделено гораздо больше внимания, чем в современном. Предлагаем вспомнить моменты, связанные с блюдами, оставившие свой заметный след в знаменитых картинах СССР.
Еда так или иначе присутствует почти в каждом фильме, но в советском кино ей уделено гораздо больше внимания, чем в современном. Предлагаем вспомнить моменты, связанные с блюдами, оставившие свой заметный след в знаменитых картинах СССР.
ВОПРОСЫ
1. Какое блюдо отсутствовало на царском столе в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?
А. Икра заморская
Б. Кроличья печень по-венгерски
В. Щучьи головы с чесноком
2. За какое блюдо у Тоси из фильма "Девчата" всегда были пятерки?
А. Халва
Б. Щи
В. Манная каша
3. Что Надя из "Иронии судьбы" предлагала попробовать Ипполиту?
А. Бутерброды с икрой
Б. Заливную рыбу
В. Салат и ростбиф
4. Какой напиток обожали буквально все герои фильма "Гостья из будущего"?
А. Клубничный кисель
Б. Кефир
В. Ситро
5. Надя Клюева в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" угощала коллег именно этим блюдом?
А. Пирожками "Рижскими"
Б. Пирогом "Ноктюрн" (он же "Чайный")
В. Тортом "Наполеон" собственного приготовления
6. Что попросили Нина и Иван у скатерти-самобранки в фильме "Чародеи"?
А. Кашу
Б. Яичницу из трех яиц
В. Запеченного поросенка
7. Ради какого блюда Федька-Косой из фильма "Джентльмены удачи" даже пошел мыть руки?
А. Вареная картошка
Б. Селедка с луком
В. Яблочный пирог
ОТВЕТЫ
1. Б. Кроличья печень по-венгерски
2. Б. Щи
3. В. Салат и ростбиф
4. Б. Кефир
5. Б. Пирогом "Ноктюрн" (он же "Чайный")
6. Б. Яичницу из трех яиц
7. А. Вареная картошка