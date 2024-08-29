Еда так или иначе присутствует почти в каждом фильме, но в советском кино ей уделено гораздо больше внимания, чем в современном. Предлагаем вспомнить моменты, связанные с блюдами, оставившие свой заметный след в знаменитых картинах СССР.

Еда так или иначе присутствует почти в каждом фильме, но в советском кино ей уделено гораздо больше внимания, чем в современном. Предлагаем вспомнить моменты, связанные с блюдами, оставившие свой заметный след в знаменитых картинах СССР.ВОПРОСЫ1. Какое блюдо отсутствовало на царском столе в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?А. Икра заморскаяБ. Кроличья печень по-венгерскиВ. Щучьи головы с чесноком2. За какое блюдо у Тоси из фильма "Девчата" всегда были пятерки?А. ХалваБ. ЩиВ. Манная каша3. Что Надя из "Иронии судьбы" предлагала попробовать Ипполиту?А. Бутерброды с икройБ. Заливную рыбуВ. Салат и ростбиф4. Какой напиток обожали буквально все герои фильма "Гостья из будущего"?А. Клубничный кисельБ. КефирВ. Ситро5. Надя Клюева в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" угощала коллег именно этим блюдом?А. Пирожками "Рижскими"Б. Пирогом "Ноктюрн" (он же "Чайный")В. Тортом "Наполеон" собственного приготовления6. Что попросили Нина и Иван у скатерти-самобранки в фильме "Чародеи"?А. КашуБ. Яичницу из трех яицВ. Запеченного поросенка7. Ради какого блюда Федька-Косой из фильма "Джентльмены удачи" даже пошел мыть руки?А. Вареная картошкаБ. Селедка с лукомВ. Яблочный пирогОТВЕТЫ1. Б. Кроличья печень по-венгерски2. Б. Щи3. В. Салат и ростбиф4. Б. Кефир5. Б. Пирогом "Ноктюрн" (он же "Чайный")6. Б. Яичницу из трех яиц7. А. Вареная картошка