В Меленковском районе к правоохранителям обратились жильцы одного из МКД и пожаловались, что обслуживающая их управляющая компания содержит общедомовое имущество в ненадлежащем состоянии.

В Меленковском районе к правоохранителям обратились жильцы одного из МКД и пожаловались, что обслуживающая их управляющая компания содержит общедомовое имущество в ненадлежащем состоянии.Как сообщила прокуратуры Владимирской области, организованная проверка выявила, что на входе во второй подъезд дома отсутствует покрытие козырька. Такой же козырёк над третьим подъездом имеет повреждения.«Прокуратурой района генеральному директору ООО «Управляющая компания» Меленковского района, внесено представление, в рамках рассмотрения которого организацией общедомовое имущество приведено в надлежащее состояние», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.