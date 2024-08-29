В прокуратуру обратился местный житель. Он сообщил, что вдоль дороги Красная Горбатка – Тучково растет много ядовитого борщевика. Как сообщили в надзорном ведомстве, распространение

В прокуратуру обратился местный житель. Он сообщил, что вдоль дороги Красная Горбатка – Тучково растет много ядовитого борщевика. Как сообщили в надзорном ведомстве, распространение опасного сорняка случилось из-за бездействия ГБУ «Владупрадор». Из пресс-релиза прокуратуры области Отсутствие надлежащего контроля со стороны ГБУ «Владупрадор» за содержанием и уборкой земельных участков, прилегающих к ним территорий, а также непроведение