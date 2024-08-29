Владимирцы могут ощутить магнитную бурю средней интенсивности Как оказалось, магнитная буря не...

Владимирцы могут ощутить магнитную бурю средней интенсивностиКак оказалось, магнитная буря не прекратилась, а взяла паузу, и после 10 часов утра по московскому времени она возобновилась, но уже меньшей интенсивности. В настоящее время на Земле наблюдается слабая магнитная буря, класса G1. Об этом рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что эта магнитная буря, вероятно, окажется непродолжительной, а ее интенсивность усиливаться не будет."Текущие данные говорят об окончании магнитной бури. В настоящее время индекс, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля Земли Кр=4, что соответствует наличию слабых возмущений в магнитосфере нашей планеты", - пояснил метеоролог в своем Telegram-канале.Напомним, что на Земле после 03:00 среды, 28 августа, началась средняя магнитная бури класса G2.Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗ