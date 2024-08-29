Владимирский фотограф Владислав Тябин сделал с близкого расстояния снимки зимородка и поделился уникальными кадрами в соцсетях.

Владимирский фотограф Владислав Тябин сделал с близкого расстояния снимки зимородка и поделился уникальными кадрами в соцсетях. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.Как признался сам фотограф, недавно он и мечтать не мог, что удастся получить столь близкие кадры маленького и осторожного зимородка.«Но как и всегда бывает в фотоохоте, главное подобрать свой подход к каждому виду животных и птиц, а дальше только дело времени и упорства!» - приводит пресс-служба слова Владислава Тябина.