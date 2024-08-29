Удар со смертельными последствиями. Конфликт возле «Снэк-бара» на улице Егорова привел к гибели мужчины. 24-летнего уроженца Республики Узбекистан будут судить за умышленное причинение

Удар со смертельными последствиями. Конфликт возле «Снэк-бара» на улице Егорова привел к гибели мужчины. 24-летнего уроженца Республики Узбекистан будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Преступление случилось в ночь на 21 апреля. Обвиняемый отдыхал с приятелями в «Снэк-баре» возле ТЦ «Восток-1». Выйдя на улицу, мужчины встретили изрядно выпившую компанию. Один из незнакомцев,