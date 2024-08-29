Во Владимире будут судить иностранца за драку в кафе, которая привела к смерти человека
Во...
Во Владимире будут судить иностранца за драку в кафе, которая привела к смерти человека
Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Узбекистан, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего его смерть.
В пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области рассказали, что в ночь на 21 апреля 2024 года у входа в одно из кафе на улице Егорова города Владимира между обвиняемым и нетрезвым жителем Владимира произошел конфликт.
Обвиняемый вследствие высказанных в его адрес оскорблений, нанес потерпевшему сильный удар по лицу, от которого тот упал и ударился головой об асфальт. После чего злоумышленник скрылся.
Очевидцы вызвали скорую помощь пострадавшему, однако вечером того же дня он от полученных травм скончался в больнице.
Мужчину заключили под стражу.
В прокуратуре отметили, что уголовное дело будет рассмотрено Фрунзенским районным судом г. Владимира, который может назначить мужчине до 15 лет лишения свободы.
Фото: СУ СК России по Владимирской области