Во Владимире женщине, получившей производственную травму, выплачена компенсация морального...

Во Владимире женщине, получившей производственную травму, выплачена компенсация морального вредаПрокуратура города Владимира провела проверку по обращению сотрудницы АО «Владимирский хлебокомбинат», пострадавшей от несчастного случая на производстве.Известно, что 10 сентября 2023 года руку заявительницы затянуло в механизм неисправной тестоделительной машины, вследствие чего женщина получила тяжёлую травму. Оборудование, из-за которого сотрудница хлебокомбината лишилась руки, было неисправно.С целью защиты прав потерпевшей прокуратура направила во Фрунзенский районный суд г. Владимира исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.Как итог: пострадавшей на производстве женщине в качестве компенсации морального вреда выплачено 700 тысяч рублей.Фото: ГТРК "Владимир"