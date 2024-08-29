Во Владимирской области ожидаются скачки температуры воздуха и повышенное атмосферное давление
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Во Владимирской области ожидаются скачки температуры воздуха и повышенное атмосферное давление
Над 33 регионом проходит малоактивный холодный фронтальный раздел. Его воздействие на погоду проявится в смене направления ветра и в понижении температуры.
В четверг, 29 августа 2024 года, днем ожидайте на столбике термометра отметку +24℃.
Скорость северного ветра составит 1м/с.
Показатель влажности — 71%.
Вечером температура воздуха опустится до +14℃.
В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений