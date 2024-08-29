Во Владимирской области ожидаются скачки температуры воздуха и повышенное атмосферное давление Над...

Во Владимирской области ожидаются скачки температуры воздуха и повышенное атмосферное давлениеНад 33 регионом проходит малоактивный холодный фронтальный раздел. Его воздействие на погоду проявится в смене направления ветра и в понижении температуры.В четверг, 29 августа 2024 года, днем ожидайте на столбике термометра отметку +24℃.Скорость северного ветра составит 1м/с.Показатель влажности — 71%.Вечером температура воздуха опустится до +14℃.В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений