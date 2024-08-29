Анастасия Волочкова вынуждена была обратиться за врачебной помощью.

Анастасия Волочкова вынуждена была обратиться за врачебной помощью.Анастасия Волочкова поделилась в своем блоге, что ей пришлось отменить репетицию своего шоу, поскольку понадобилось пройти медицинское обследование. Балерина рассказала, что посетила сразу три клиники и даже запостила фото, где оказалась на больничной койке. В окружении медиков Волочкова уверила, что поклонникам не стоит переживать, поскольку врачи уже дали свое заключение.Анастасия строго следит за своим здоровьем и проходит подобные обследования раз в полгода. Из-за больших физических нагрузок и скромного рациона питания организм балерины может дать сбой, тогда под угрозой окажутся ее выступления. Чтобы не подводить фанатов, звезда балетной сцены перестраховывается и проходит check up всего организма и особенно суставов.Кроме того, Волочкова успела совместить приятное с полезным и между обследованиями встретилась с дочерью Ариадной. Она также добавила, что их теперь объединяют не только кровные узы, но и совместный проект, правда, не уточнила, какой именно.Недавно балерина демонстрировала совместные фото с девушкой, на которых они посещали храм. Тогда поклонники не поверили в семейную идиллию и припомнили, как ранее Ариадна просила мать не появляться на ее выпускном. Волочкова обиделась на свою наследницу, но сейчас простила ее и назвала самым близким человеком в своей жизни.