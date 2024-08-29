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<a href="https://33live.ru/novosti/29-08-2024-zaxvat-blajndov-pri-igre-v-poker-pokerok-na-android.html" target="_blank">Захват блайндов при игре в покер Покерок на Андроид</a> - <p>Захват блайндов - важная часть стратегии покера, особенно в техасском холдеме. Цель - выиграть блайнды у оппонентов без борьбы или уменьшить их стеки. Ниже представлены ключевые методы захвата блайндов в покере <a href=https://pokeroknet.org/app-android/>Покерок на Андроид</a>.</p>