Женщина, пострадавшая после падения станка на производстве во Владимире, скончалась в...

Женщина, пострадавшая после падения станка на производстве во Владимире, скончалась в больницеНапомним, что вчера 27 августа 2024 года произошел несчастный случай на производстве. В одном из нежилых помещений на проспекте Строителей города Владимира его владельцы проводили работы по обустройству мебельного производства.В ходе перемещения станка по обработке металла он упал на женщину и мужчину, которые с полученными травмами были госпитализированы. Несмотря на оказываемую помощь, женщина скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту гибели женщины.Фото: СУ СК России по Владимирской области