Жительница Гусь-Хрустального района получила условный срок и крупный штраф за дачу взятки...

Жительница Гусь-Хрустального района получила условный срок и крупный штраф за дачу взятки сотруднику полицииВ апреле 2024 года сотрудниками полиции в магазине, расположенном в Гусь-Хрустальном районе, был выявлен факт незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Индивидуальный предприниматель сообщила о данном факте подсудимой, являющейся ее подругой.Подсудимая, осознавая, что хозяйке магазина грозит привлечение к административной ответственности, предложила сотруднику полиции взятку в размере 100 000 рублей. Сотрудник полиции отказался принять взятку и сообщил об указанном факте в дежурную часть.Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась."Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательном сроком 3 года, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 300 000 рублей", - пояснили в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда.В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.Фото: ГТРК "Владимир"Гусь-Хрустальный городской суд16 авг в 20:02Подписаться