Суд признал жителя Петушинского района винновым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть.

Суд признал жителя Петушинского района винновым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла в деревне Анкудиново. Осуждённый поссорился с потерпевшим и 19 сентября 2023 года сильно его избил. Жертва получила тяжёлые травмы и вскоре умерла. Преступник испугался ответственности, спрятал труп в мешок и отвёз в лес.Суд приговорил сельчанина к 7 годам заключения в колонии строгого режима.