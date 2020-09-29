Программа «Земский учитель» начала работать во Владимирской области в этом году, да и во всей России она запущена с 20 февраля 2019 года. Первые выплаты по миллиону рублей получат семь ..

Программа «Земский учитель» начала работать во Владимирской области в этом году, да и во всей России она запущена с 20 февраля 2019 года. Первые выплаты по миллиону рублей получат семь педагогов, их выбирали из 120 претендентов. Участвовать в проекте могут специалисты со средним или высшим профессиональным образованием не старше 55 лет, устроившиеся в школу населенного пункта с населением до 50 тысяч человек, но не по своему месту жительства. Получив «подъемные», педагог должен не менее пяти лет отработать на новом месте Есть ограничение и по возрасту участников – не старше 55 лет. Перечень вакантных должностей формируется на основании информации от органов местного самоуправления. В него включаются только те вакансии, учебная нагрузка по которым составляет не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором.Из 120 претендентов необходимые документы предоставили 44 конкурсанта, в том числе из других областей РФ.В результате в школу №1 г. Юрьева-Польского пришел новый учитель английского языка. В струнинское образовательное учреждение № 10 - преподаватель начальных классов. В СОШ №1 г. Радужный – учитель истории и обществознания, в Садовую (Суздальский район) и Мелеховскую СОШ (Ковровский район) – преподаватели русского языка и литературы, в СОШ №5 г. Кольчугино и Ильинскую СОШ (Судогодский район) – учителя математики.Среди них есть приезжие даже из Республики Саха, а также из Крыма, из Ивановской, Самарской и Челябинской областей.