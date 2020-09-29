Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
РЕЖИМ КРЕПЧАЕТ Во владимирских магазинах выявили нарушения масочного режима
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ Областной суд смягчил приговор убийце из Коврова https://vladtv.ru/incidents/115459/
НАДЕЖДА СЛАБЕЕТ К поискам пропавшего под Владимиром первоклассника привлекли водолазов https://vladtv.ru/incidents/115475/
КРЕМЛЬ ОСВЕЖАТ
Во Владимире началась реставрация фасада Рождественского монастыря
РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ
Муромляне поймали в Оке щуку весом 7 килограммов https://vladtv.ru/society/115460/