Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.Каникулы в учебных заведениях продлятся с 5 по 18 октября. Такое решение было принято правительством Москвы для защиты детей от коронавируса нового типа.Также будет приостановлена работа детских досуговых организаций и учреждений дополнительного образования. Отмечается, что дистанционных занятий во время двухнедельных каникул не будет.Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.Материал дополняется.