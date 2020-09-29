Политик встречается в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Светлана Тихановская надеется привлечь Париж к переговорам о новых выборах в Белоруссии.

Политик встречается в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Светлана Тихановская надеется привлечь Париж к переговорам о новых выборах в Белоруссии.Пресс-служба экс-кандидата в президенты республики сообщила, что основной темой диалога будет возможность организации переговоров по поводу проведения новых "свободных и прозрачных" выборов президента Белоруссии. Также отмечается, что очень важно, чтобы европейские страны не остались равнодушными к происходящему в республике.По словам Светланы Тихановской, должны состояться в течение этого года. Отметим, что массовые акции протеста начались в стране 9 августа, когда Александр Лукашенко победил на выборах на пост главы государства.Напомним, по данным Центризбиркома Белоруссии, политик набрал 80,1% голосов. Светлана Тихановская же – 9,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками. В первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек.В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Как писали "Дни.ру", 23 сентября прошла инаугурация Александра Лукашенко. Это спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками.