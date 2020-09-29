Новые данные о заражении коронавирусом в Москве неутешительны. Из-за этого мэрия решила продлить домашний и удаленные режимы. Сергей Собянин подписал документ о внесении изменений в указ Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности.

Новые данные о заражении коронавирусом в Москве неутешительны. Из-за этого мэрия решила продлить домашний и удаленные режимы. Сергей Собянин подписал документ о внесении изменений в указ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности".Согласно указу, жителям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим, который будет действовать в столице до 28 октября. Кроме того, в течение месяца работодателям советуют перевести сотрудников "на удаленку".Собянин подчеркнул, что наказывать за нарушение рекомендаций никто не будет. Блокировки социальных карт пожилых граждан также не произойдет. Власти надеются на ответственность москвичей, от которых зависит, будут ли в будущем применять более жесткие меры.Стоит добавить, что ранее мэр Москвы объявил о закрытии на двухнедельный карантин детских садов, школ, а также досуговых организации и учреждений дополнительного образования. Их посещение будет невозможно с 5 по 18 октября. В это же время пройдут осенние каникулы.Напомним, за последние сутки в Москве выявлено 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 1127 граждан, скончались – 23. За все время в столице коронавирус подхватили свыше 290 тысяч человек, умерли более пяти тысяч, а оправились – 247 тысяч. В России же общее количество зараженных превысило один миллион.