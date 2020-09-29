- Накануне в области было на треть больше случаев коронавируса, чем в прошлую пятницу. Что стало причиной?

- Накануне в области было на треть больше случаев коронавируса, чем в прошлую пятницу. Что стало причиной?- Бронзовый генералиссимус. В селе Кистыш Суздальского района открыли памятник Александру Суворову.- Сырные конфеты и другие угощения от фермеров. В Петушинском районе открылась всероссийская сырмарка.- Редкое искусство, которому нигде не обучают. Владимирский биолог Руслан Жуков рассказал, как стать таксидермистом.Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9.00 на канале «Россия». Не пропустите!