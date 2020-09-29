Готовятся к штабной тренировке. 2 октября сотрудники МЧС по Владимирской области присоединятся к Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Главная задача – проверить, готов ли

Готовятся к штабной тренировке. 2 октября сотрудники МЧС по Владимирской области присоединятся к Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Главная задача – проверить, готов ли регион к чрезвычайным ситуациям. В частности, проверят укрытия, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, развернут посты радиационного и химического наблюдения. У каждого муниципалитета области будет своя задача. Дважды в этот день будут