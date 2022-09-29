Две крупных аварии с грузовыми авто произошли на федеральных трассах Владимирского региона. В одной из них погибла женщина. Смертельное ДТП случилось 28 сентября в Гусь-Хрустальном на

Две крупных аварии с грузовыми авто произошли на федеральных трассах Владимирского региона. В одной из них погибла женщина. Смертельное ДТП случилось 28 сентября в Гусь-Хрустальном на автодороге Р-132. По предварительным данным дорожной полиции, в 10 вечера у выезда из города на объездную дорогу водитель грузовика “Скания” не пропустил ВАЗовскую десятку, из-за чего легковушка влетела в