После регистрации права собствености владелец недвижимости получает выписку из ЕГРН.

После регистрации права собствености владелец недвижимости получает выписку из ЕГРН.Приобрести уютную квартиру, загородный дом или участокземли, наверное, – мечта большинства россиян. В нашей стране в отношенииобъектов недвижимости действуют специальные правила, которые регулируютсязаконом. Разумеется, собственникам жилья очень важно знать все условия.Итак, главным и единственным основанием установлениясобственности объект недвижимости является его официальная регистрация. Обойтистороной данную процедуру просто непозволительно как при непосредственнойпокупке жилья, так и при оформлении ипотеки.Здесь важно понимать, что даже кредитный договор с банком неявляется подтверждением права владения домом или квартирой. Заняться оформлениедокументов необходимо сразу. К слову, за регистрацию права собственностиположена госпошлина.Как правило, процедура занимает до десяти дней. Далее собственникполучает выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Именноофициальный документ из ЕГРН позволит совершать последующие сделки.Обладая соответствующим документом, владелец дома иликвартиры можно оформить, например, дарственную. Регистрация права собственностина недвижимость должна происходить у нотариуса, если отчуждаются детские доли.Кстати, в скором времени россияне смогут приобретать илиарендовать земельные участки, не выходя из дома. Закон об онлайн-торгах ужеприняла Госдума РФ. Об этом сообщает "". Конечно, даже при дистанционнойпокупке будет необходимо регистрировать право собственности.