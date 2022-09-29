Во Владимире сегодня открылся штаб федерального движения МыВместе. Чем он поможет семьям...

Во Владимире сегодня открылся штаб федерального движения "МыВместе". Чем он поможет семьям мобилизованных? Расскажет Мария Платанюк.Александра. Большое счастье трех месяцев отроду. Мама Сашеньки — Екатерина - еще недавно волонтер движения МыВместе, сейчас полностью посвятила себя заботам о дочери. Глава семьи Алексей мобилизован. Сейчас в учебном центре. Решение любимого Катя поняла и всецело поддержала.Екатерина Генералюк, супруга мобилизованного:- Я приняла это даже с некой гордостью, что он будет помогать нашему государству, а мы с дочкой будем поддерживать его и ждать.Благотворительный груз - в помощь семье от активистов МыВместе. Подгузники, детское питание и многое другое. Несколько коробок, собранных с добром и любовью.- Спасибо вам большое!Катя рассказывает: в официальный брак вступили только накануне. Екатерина ездила в часть, где базируются резервисты. Расписали там.Екатерина Генералюк, супруга мобилизованного:- Это было мини-торжество. Это было тожественно. Была музыка, прочитали торжественную речь. Я расплакалась, понятное дело. Но это было очень душевно.Движение МыВместе приходило на помощь тысячам людей во время пандемии. Сейчас по всей стране - перезапуск движения. Для помощи близким всех, кто встал на защиту Родины.Елена Янина, заместитель директора департамента образования и молодежной политики Владимирской области:- Мы вновь открываем свои двери областного штаба, чуть попозже откроются муниципальные штабы. Мы ждем как волонтеров, которые готовы помогать семьям, где папы, братья находятся в учебных центрах, в местах проведения специальной военной операции, мы ждем волонтеров, которые готовы помогать нам с горячей линией.Горячая линия движения МыВместе: 8-800-200-34-11Приоритет - адресная помощь семьям, решение бытовых проблем, психологическая поддержка. Заявку можно оставить на сайте МыВместе.рф. А также по горячей линии. 8-800-200-34-11. Региональный штаб уже объединил представителей многих общественных организаций.Татьяна Белова, заместитель директора ресурсного центра добровольчества и НКО Владимирской области:- Дети, которые остаются без попечения главы семейства, это финансовые вопросы - мы помогаем. Нам помогают различные организации с обеспечением памперсами, книжками, требуется помощь волонтеров с детьми, работа - досуговая деятельность.Алена Бойкова, координатор "Молодежки ОНФ во Владимирской области":- Сейчас тот период, когда очень важно поддержать друг друга. И, собственно, мы снова вместе для того, чтобы сделать одно большое доброе дело.На открытии - и ветераны "Боевого братства". Владимир Геннадьевич Семушин сам бывал во многих горячих точках. Неоднократно ездил и на Донбасс.Владимир Семушин, руководитель отделения "Боевого братства" в г. Владимире:- Мы приехали туда 6-го мая в Донецк, а пятого там был разбит садик. Ночью стреляли по детскому саду. Общались с людьми, которые там проживают, они рассказывали то, что чинились зверства. Фашисты...Штаб МыВместе действует каждый будний день. В выходные с заявками будут работать дистанционно.Мария Платанюк, корреспондент:- Штабы федерального движения МыВместе открылись во всех российских регионах. Во Владимире региональный штаб движения находится здесь, по адресу: Дзержинского, 5. В Областном доме молодежи. Активисты говорят, что сюда можно будет прийти и очно. Ни одна заявка от наших земляков не останется без внимания.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"