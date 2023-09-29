Популярный артист встал на защиту картины, где он исполняет главную роль.

Популярный артист встал на защиту картины, где он исполняет главную роль.Десять лет назад из жизни ушел величайший режиссер Алексей Балабанов. Во время написания нового сценария фильма у мужчины случился сердечный приступ. Его картины стали по-настоящему культовыми. Среди них "Груз 200", "Брат", "Брат 2". Все эти произведения зрители с большим удовольствием готовы пересматривать не один раз.Правда, несмотря на то, что Алексей Балабанов уже ушел жизни, недавно стало известно, что в кинопрокат осенью этого года выйдет новая картина под названием "Брат 3". Тогда многие поклонники успели предположить, что снимается продолжение культовых фильмов. Однако на днях стало известно, что многие ошиблись и новое произведение никак не связано с предыдущими двумя.Оказалось, что новинка переняла от истории про Данилу Багрова одно лишь название. У нее будет другой сюжет, актеры и идея. Тогда на режиссёра Валерия Переверзева обрушился шквал негатива. Актер Владимир Торсуев встал на защиту режиссера и сравнил "Брат 3", где он играет роль, с фильмами Балабанова."Считаю, что с философской, с нравственной точки зрения он глубже стократно", – цитирует артиста.Ранее "Дни.ру" , что объявлено официальное мнение Сухорукова о фильме "Брат 3".