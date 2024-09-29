29 сентября 1912 года родился выдающийся итальянский режиссер Микеланджело Антониони. Творчество автора навсегда изменило облик мирового кино.

29 сентября 1912 года родился выдающийся итальянский режиссер Микеланджело Антониони. Творчество автора навсегда изменило облик мирового кино.Фильмы Антониони исследуют человеческие чувства и внутренние конфликты, погружая зрителя в мир одиночества и отчуждения. Давайте вспомним пять культовых кинокартин Антониони, которые должен увидеть каждый.1. Приключение (1960)"Приключение" — первый фильм знаменитой "трилогии отчуждения", в которой главную роль исполнила Моника Витти. Сюжет начинается с детективной завязки: группа друзей отправляется в путешествие по Тирренскому морю и останавливается на безлюдном острове. Здесь они наслаждаются природой и общением, но вскоре теряют одну из своих спутниц — Анну. Это исчезновение становится символом глубокого эмоционального разрыва и пустоты, которая охватывает героев. Фильм задает вопросы о смысле жизни и истинной близости между людьми.2. Красная пустыня (1964)Этот фильм стал первым цветным произведением Антониони и принес ему «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Главная героиня, вновь сыгранная Моникой Витти, испытывает глубокое чувство одиночества и экзистенциальной тревоги после того, как чудом избегает смерти в аварии. Антониони использует цвет как выразительное средство: серые оттенки городского пейзажа контрастируют с яркими пятнами красного и синего, создавая атмосферу безысходности и тоски. Этот фильм стал важным шагом в развитии визуального языка кино.3. Фотоувеличение (1966)"Фотоувеличение" — один из самых известных фильмов Антониони, который стал его первым англоязычным проектом. Сюжет разворачивается в Лондоне 1960-х, где талантливый фотограф Томас живет на грани между искусством и реальностью. Он увлекается модой и вечеринками, но его жизнь меняется после того, как он случайно запечатлевает момент, который меняет его восприятие мира. Фильм основан на рассказе Кортасара "Слюни дьявола", а также затрагивает темы восприятия и реальности, что делает его актуальным даже спустя десятилетия.4. Забриски-пойнт (1970)Следующим шагом Антониони стала "Забриски-пойнт", в которой он исследует молодежную культуру хиппи и протестные настроения конца 1960-х годов. Главные герои, непрофессиональные актеры, путешествуют по пустыне, исследуя идеалы свободы и любви. Фильм стал символом эпохи, когда молодежь искала смысл жизни и стремилась к переменам. Антониони создает атмосферу неопределенности и свободы, ставя под сомнение традиционные ценности.5. Профессия: репортер (1975)В картине "Профессия: репортер" мы встречаем журналиста Дэвида Локка, который оказывается в заброшенном уголке Сахары. После неожиданной смерти соседа он принимает решение изменить свою жизнь, поменяв паспорта с мертвым человеком. Это действие становится началом его внутренней трансформации. Фильм исследует темы идентичности и отчуждения, а также показывает, как легко можно потерять себя в современном мире. Несмотря на то что при первом выходе фильм остался незамеченным, со временем он был признан одним из величайших произведений Антониони.