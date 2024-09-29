Джонни Депп поделился своими воспоминаниями о периоде отмены после судебного разбирательства с Эмбер Херд. На 72-м кинофестивале в Сан-Себастьяне актер рассказал о сложных временах, которые ему пришлось пережить.

Джонни Депп поделился своими воспоминаниями о периоде "отмены" после судебного разбирательства с Эмбер Херд. На 72-м кинофестивале в Сан-Себастьяне актер рассказал о сложных временах, которые ему пришлось пережить."Я прошел через множество испытаний. В какой-то момент мне показалось, что моя жизнь напоминает мыльную оперу, и это было действительно так", — отметил Депп. Он вспомнил, как жил в крошечной квартире-студии недалеко от Голливудского бульвара, в районе, который не отличался безопасностью. Несмотря на трудности, актер увидел в этом время что-то прекрасное: "Эти дни были странными и уродливыми, но в них была своя красота".История отношений Джонни Деппа и Эмбер Херд началась в 2012 году, когда они начали встречаться. В 2015 году пара поженилась, однако их брак оказался недолгим — в 2017 году они расстались. После разрыва Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, предоставив фотографии с синяками и ссадинами. Актер, в свою очередь, все обвинения категорически отверг и утверждал, что стал жертвой клеветы.Недавно Эмбер Херд была замечена на публике с дочерью от суррогатной матери, что стало неожиданным событием для многих поклонников. Это появление вызвало интерес и обсуждения среди СМИ и общественности.Депп продолжает работать над новыми проектами и старается оставаться позитивным, несмотря на все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться. Он подчеркивает важность преодоления трудностей и находит вдохновение в своих переживаниях. Для него это время стало не только испытанием, но и возможностью переосмыслить свою жизнь и творчество.