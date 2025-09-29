Девушка пригнала машину в автосервис и говорит механику:
- После того, как кто-нибудь поездит со мной в машине, в ней появляется странный неприятный запах. А когда я езжу одна, этого запаха нет.
Механик ей:
- Что ж, давайте проедемся вместе.
Он сел с ней. И она погнала по улицам на дикой скорости. Виляет, бьется о бордюры то с одной стороны дороги, то на другой. Еле разъезжается со
встречными, чуть не сбивает прохожих...
Вернулись.
- Вот! Чувствуете? Опять этот запах!
- Чувствую??? Да я в нем сижу!!!!!
еще анекдот!