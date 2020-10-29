Александр Лукашенко не устает повторять, что протестующими управляют западные кукловоды. Политолог объяснил, почему Батька делает ставку на подобную риторику.

Александр Лукашенко не устает повторять, что протестующими управляют "западные кукловоды". Политолог объяснил, почему Батька делает ставку на подобную риторику.Последнее время политическая обстановка в Белоруссии набирает обороты. Протестующие стали предпринимать более радикальные меры, чтобы выразить несогласие с действующей вертикалью власти.Сейчас в стране проходит так называемая национальная забастовка. Нельзя сказать, что течение носит массовый характер, но подобный шаг действительно доставил хлопот Лукашенко. Это подтверждают заявление Батьки о том, что студентов, которые выходят на акции протеста, необходимо отчислять из вузов.Действующий президент Белоруссии гнет свою линию, утверждая, что несогласных с проводимой им политикой активно поддерживают из США и Европы. Политолог Валерий Карбалевич объяснил, почему Батька каждый раз использует один и тот же тезис.По словам Карбалевича, Лукашенко стремится показать, что он на сегодняшний день остается безоговорочным лидером для белорусского народа. Конфликт людей и власти, по мнению Батьки, создается искусственно из-за рубежа. Риторика Лукашенко сводится к тому, что на территории Белоруссии нет и быть не может людей, которые недовольны президентом, отметил эксперт.Карбалевич напомнил, что во время предвыборной кампании Лукашенко роль "зарубежных провокаторов" выполняла Россия. Наиболее ярким эпизодом этого политического спектакля стало задержание нескольких десятков граждан братской страны, которых Лукашенко обвинил в намерении дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, передает .