Отставка главы МВД Белоруссии Юрия Караева не приведет к либерализации обстановки в республике. Протестующим следует готовиться к ужесточению репрессий.

Отставка главы МВД Белоруссии Юрия Караева не приведет к либерализации обстановки в республике. Протестующим следует готовиться к ужесточению репрессий.Утром 29 октября стало известно об увольнении Юрия Караева – министра внутренних дел, причастного к насилию на акциях протеста. Президент Александр Лукашенко назначил его своим помощником, инспектором по Гродненской области.Политический консультант Александр Федута назвал отставку главы ведомства изменением тактики. Если раньше действия Караева были "размазаны" по всей Белоруссии, то теперь им нашли точечное применение."Ему освободили руки для подавления протестов", – отметил эксперт.Федута предположил, что Караев мог чем-то не угодить Лукашенко. В частности, его слова могли показаться президенту республики слишком громкими, а действия недостаточно решительными, сообщает портал Belat.eu.В заключение политолог обратился к жителям Гродно. Федута попросил людей быть бдительными и беречь себя. "Приказ стрелять на поражение может быть отдан в любую минуту", – предупредил эксперт жителей города.Ранее назвал протестующих "террористами". Он пообещал разобраться со всеми, кто причастен к беспорядкам. Глава республики призвал уволить всех бастующих рабочих и отчислить протестующих студентов.