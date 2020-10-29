Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности главу МВД страны Юрия Караева. Местные телеграм-каналы сообщают, что ему уже подыскали замену. Известно также, что ..

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности главу МВД страны Юрия Караева. Местные телеграм-каналы сообщают, что ему уже подыскали замену.Известно также, что Лукашенко провёл ряд весьма неожиданных перестановок в силовых госструктурах. Тем не менее, Караев не исчез из номенклатуры – теперь он получил пост помощника президента по Гродненской области. А новым главой МВД стал глава минской полиции Иван Кубраков, сообщает телеканал "".