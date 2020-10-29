Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал деятельность украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, политик обманул людей, которые голосовали за него на выборах.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал деятельность украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, политик обманул людей, которые голосовали за него на выборах.Избиратели надеялись, что с приходом Владимира Зеленского к власти ситуация в стране улучшится. Киев начнет вести сбалансированную внешнюю политику и прекратит агрессивные выпады в адрес России.Однако, отметил Алексей Пушков, этого не произошло. Во главе Украины встала прозападная элита, которая не настроена на решение военного конфликта в Донбассе и на улучшение отношений с Россией.В качестве примера прозападного курса сенатор привел заявление Зеленского о строительстве двух военно-морских баз на Черном и Азовском морях, получение британских денег под военные цели и встречи президента с шефом МИ-6."Нормализация отношений с Украиной при президентстве Владимира Зеленского невозможна", – заявил Пушков.Сенатор добавил, что при бывшем лидере Незалежной Петре Порошенко противостояние двух стран было на грани горячей фазы. Конфликт мог в любой момент перерасти в прямое военное столкновение.Нынешняя власть же выбрала иной курс. хочет сделать из Украины антироссийский форпост в Европе, написал Алексей Пушков в своем телеграм-канале.