29 октября Российское движение школьников отметило свой пятилетний юбилей. Торжество состоялось на 89 этаже одной из башен Москва-Сити.

29 октября Российское движение школьников отметило свой пятилетний юбилей. Торжество состоялось на 89 этаже одной из башен "Москва-Сити".Участие в торжественном мероприятии в честь пятого дня рождения Российского движения школьников приняли многие высокопоставленные госслужащие. Среди них, в частности, были уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и глава федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.По видеосвязи обратился к собравшимся и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что у Российского движения школьников получилось стать той организацией, которая позволяет ребятам со всех уголков нашей страны принимать участие в ее жизни.Он добавил, что школьники могут делиться своими идеями и видением будущего России. Это особенно важно, поскольку именно от подрастающего поколения зависит судьба страны.Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что за годы своей деятельности движение успело стать настоящим другом для его ведомства. Он добавил, что Российское движение школьников оказывает огромную помощь подросткам тем, что позволяет им в полной мере раскрыть свой потенциал.Исполнительный директор РШД Ирина Плещева напомнила, что задача, которая стоит перед движением, заключается в изменении той среди, которая окружает подрастающее поколение. Кроме того, в Российском движении школьников стремятся разработать и внедрить механизмы, которые помогут поддерживать инициативы школьников и их родителей.Во время празднования пятилетия РШД школьников ждал особый сюрприз. Прямо во время мероприятия открылась запись на состязания Всероссийской киберспортивной школьной лиги.Подарок подготовила и компания "Чистая линия". Школьникам отправили 500 эскимо, выполненных в уникальном праздничном дизайне. А популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев наградил ребят огромным нарядным тортом.В финале праздника состоялась трансляция шоу дронов. Летательные аппараты выстраивались в небе в причудливые фигуры.Напомним, Российское движение школьников было основано 29 октября 2015 году по распоряжению президента России Владимира Путина. В задачи объединения входит воспитание достойных членов общества и усовершенствование государственной политики в этой сфере.