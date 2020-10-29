Система здравоохранения сегодня испытывает максимальную нагрузку. Ожидает ли Россию тотальный карантин, рассказал президент Владимир Путин.
Система здравоохранения сегодня испытывает максимальную нагрузку. Ожидает ли Россию тотальный карантин, рассказал президент Владимир Путин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ряд регионов достиг критической отметки в борьбе с пандемией. Заполненность коек для больных COVID-19 в некоторых городах составляет 90%.
Системе здравоохранения брошен серьезный вызов. "Здесь повышенная потребность возникает в медицинском персонале, во врачах, в лекарствах", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Президент Владимир Путин заявил, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, режим всеобщей самоизоляции в стране вводиться не будет. Все ограничения будут точечными.
Глава государства призвал предпринимателей проявить социальную ответственность и соблюдать все предписания врачей в отношении подчиненных, сообщает агентство "Интерфакс".
В ходе форума "Россия зовет!" Путин также высказался о поддержке бизнесменов в период пандемии. Президент России отметил, что меры помощи должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера.
По состоянию на 29 октября общее число заразившихся коронавирусом в стране . Победили болезнь 1,18 миллиона граждан, скончались 27 тысяч человек.