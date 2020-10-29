Система здравоохранения сегодня испытывает максимальную нагрузку. Ожидает ли Россию тотальный карантин, рассказал президент Владимир Путин.

Система здравоохранения сегодня испытывает максимальную нагрузку. Ожидает ли Россию тотальный карантин, рассказал президент Владимир Путин.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ряд регионов достиг критической отметки в борьбе с пандемией. Заполненность коек для больных COVID-19 в некоторых городах составляет 90%.Системе здравоохранения брошен серьезный вызов. "Здесь повышенная потребность возникает в медицинском персонале, во врачах, в лекарствах", – приводит слова Пескова РИА Новости.Президент Владимир Путин заявил, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, режим всеобщей самоизоляции в стране вводиться не будет. Все ограничения будут точечными.Глава государства призвал предпринимателей проявить социальную ответственность и соблюдать все предписания врачей в отношении подчиненных, сообщает агентство "Интерфакс".В ходе форума "Россия зовет!" Путин также высказался о поддержке бизнесменов в период пандемии. Президент России отметил, что меры помощи должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера.По состоянию на 29 октября общее число заразившихся коронавирусом в стране . Победили болезнь 1,18 миллиона граждан, скончались 27 тысяч человек.