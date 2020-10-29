К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

В 03-12 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля по адресу: г. Ковров, ул. Кирова у д.79.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 8 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.(Фото:ГУ МЧС по Владимирской области)