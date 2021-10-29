На Ленинградском проспекте в общей сложности появится более четырех тысяч зеленых насаждений.

На Ленинградском проспекте в общей сложности появится более четырех тысяч зеленых насаждений.Осенью на улицах Москвы и вдоль вылетных магистралей высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников, которые будут очищать воздух, защищать от уличного шума и дорожной пыли, создавать тень и прохладу в жаркие дни. Растения украшают город. Российская столица входит в число самых зеленых мегаполисов мира.Так, на Ленинградском проспекте уже высадили полтысячи деревьев и чуть более трех тысяч кустарников, то есть больше половины. Всего же до конца 2021 года планируется высадить свыше 800 новых деревьев и почти 3,9 тысячи кустарников.Здесь можно увидеть много лип – деревьев, хорошо приспособленных к мегаполису. 20-летние растения высотой семь метров отлично переносят сильный ветер и мороз. Также на проспекте появились клены разных видов высотой от 2,5 до семи метров. Их возраст – 12-18 лет. Декоративные яблони – тоже очень популярные деревья для высадки на московских улицах.Кустовые и штамбовые формы высотой до четырех метров и возрастом 12 лет тоже появились на Ленинградском проспекте. Скоро здесь высадят черемуху Маака и рябины, а также сирень, иргу Ламарка и розу морщинистую."Роза морщинистая — наиболее популярная разновидность шиповника, которая часто используется в ландшафтном дизайне благодаря неприхотливости, устойчивости к заболеваниям, обильному цветению и быстрому росту", – отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.Для высадки деревьев и кустарников подготавливают ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, защищающим корни от гниения и обеспечивающим необходимую вентиляцию. Посадка крупных деревьев обычно проводится поздно вечером или ночью, чтобы не создавать неудобства для водителей. Из-за этих работ могут на некоторое время перекрыть движение на одной полосе.Ранее "Дни.ру" о том, что в трех районах Москвы появились новые зоны отдыха и променады. Например, в Солнцеве преобразился Солнцевский проспект, в Замоскворечье установили столики со стульями, а во Внукове недалеко от аэропорта создали целый парк.