4 ноября 2023 года в Суздале пройдут народные гуляния со стрельбой из лука
4 ноября 2023 года в...
4 ноября 2023 года в Суздале пройдут народные гуляния со стрельбой из лука
4 ноября 2023 года в День народного единства в Суздале пройдёт ежегодная программа исторической реконструкции «Пушкарский сбор». Большая программа стартует в 13:00.
Каждый сможет погрузиться в историю древнего города и почувствовать себя настоящим дружинником войска Александра Невского или пушкарем ополчения Дмитрия Пожарского.
В программе «Пушкарского сбора»:
обучение владению саблей, луком, копьём, бердышом на макетах оружия X-XVII веков,
обучение «стрелецкому» делу и «пушкарскому наряду» на макетах мушкета и пушки XVII века,
на исторических площадках Вас познакомят с различными видами оружия и доспехов русского воинства,
выступления творческих коллективов, музыка и танцы,
веселые конкурсы,
фотозона для всех гостей.
Вход свободный. г. Суздаль, ул. Ленина, 45
Фото: "Пушкарская слобода"