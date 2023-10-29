4 ноября 2023 года в Суздале пройдут народные гуляния со стрельбой из лука 4 ноября 2023 года в...

4 ноября 2023 года в Суздале пройдут народные гуляния со стрельбой из лука4 ноября 2023 года в День народного единства в Суздале пройдёт ежегодная программа исторической реконструкции «Пушкарский сбор». Большая программа стартует в 13:00.Каждый сможет погрузиться в историю древнего города и почувствовать себя настоящим дружинником войска Александра Невского или пушкарем ополчения Дмитрия Пожарского.В программе «Пушкарского сбора»:обучение владению саблей, луком, копьём, бердышом на макетах оружия X-XVII веков,обучение «стрелецкому» делу и «пушкарскому наряду» на макетах мушкета и пушки XVII века,на исторических площадках Вас познакомят с различными видами оружия и доспехов русского воинства,выступления творческих коллективов, музыка и танцы,веселые конкурсы,фотозона для всех гостей.Вход свободный. г. Суздаль, ул. Ленина, 45Фото: "Пушкарская слобода"